سياسة
2 دقيقة قراءة
أولمبياد طوكيو.. لماذا يلجأ الرياضيون إلى "الحجامة" قبل خوض المسابقات؟
يهتم الكثير من الرياضيين حول العالم، بعمل "الحجامة" قبل خوض المسابقات، وهي ممارسة طبية قديمة جداً تعود إلى الثقافات الشرقية والآسيوية.
أولمبياد طوكيو.. لماذا يلجأ الرياضيون إلى "الحجامة" قبل خوض المسابقات؟
تظهر تلك العلامات الدائرية السوداء، بسبب تمزق الشعيرات الدموية تحت الجلد في المناطق التي يوضع فيها كوب الحجامة. / AFP
29 يوليو 2021

لفت أنظار جماهير أولمبياد طوكيو، ظهور علامات تشبه دائرة سوداء على أجساد بعض الرياضيين من جميع أنحاء العالم، مثل السباح الياباني أكيرا نامبا، والأسترالي كايل تشالمرز، فما هذه العلامات؟

يلجأ العديد من الرياضيين إلى ممارسة "الحجامة" قبل دخول المسابقات الأولمبية، وهي ممارسة طبية قديمة تعود جذورها إلى الشرق وآسيا، ورغم أن الأدلة العلمية على فوائدها غير دقيقة، لكنها تحظى بشعبية واسعة.

ويرى كثير من الرياضيين، من مختلف الشعوب، أن "الحجامة" مفيدة للغاية في تنشيط الدورة الدموية وارتخاء العضلات، بالإضافة إلى تنظيف الجسد من الخلايا الميتة وتقوية الخلايا الضعيفة.

وتعتبر "الحجامة" أحد أنواع الطب البديل المتوارث منذ سنوات طويلة، وتجري عبر طرق كثيرة أشهرها وضع كوب دائري صغير على أماكن معينة من الجسد، وسحب الهواء من الجلد في تلك المناطق، ويؤدي ذلك إلى تخفيف ضغط العضلات وتنشيط الدورة الدموية، وبالتالي تعزيز المناعة وشفاء الجسم أسرع من الرضوض والإصابات.

وهناك طريقة أخرى، تجري من خلال ترك الكوب لمدة أطول على الجلد، ثم إزالته وصنع جروح صغيرة في تلك المناطق، ليتدفق الدم من خلالها، ثم سحب كميات صغيرة من الدم، ما يقلل من نسبة السموم وينقي الدم.

وتظهر تلك العلامات الدائرية السوداء، بسبب تمزق الشعيرات الدموية تحت الجلد في المناطق التي يوضع فيها كوب الحجامة، ما يؤدي إلى ظهور كدمات أرجوانية مكانها.

ومن أشهر الرياضيين الذين يمارسون الحجامة بانتظام، السبّاح مايكل فيلبس، الذي حصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية عام 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us