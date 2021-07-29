سياسة
3 دقيقة قراءة
روسيا: تركيا شريك مهم ونتعاون معها بالعديد من ملفات المنطقة
قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة إن بلاده تتعاون مع تركيا في العديد من الملفات المتعلقة بالدول التي تشهد صراعات في المنطقة، مشيراً إلى أن أنقرة شريك مهم للغاية.
روسيا: تركيا شريك مهم ونتعاون معها بالعديد من ملفات المنطقة
تركيا وروسيا تتعاونان بملفات مختلفة / AA
29 يوليو 2021

أكدت روسيا، الخميس، أنها تتعاون مع تركيا في العديد من الملفات المتعلقة بالدول التي تشهد صراعات في المنطقة، ووصفتها بـ"الشريك المهم للغاية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة "دميتري بولانسكي" بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال بولانسكي: "تركيا دولة جارة وتربطنا بها علاقات تمتد إلى قرون وهي تمثل شريكاً مهماً لنا ونتعاون معاً في العديد من الملفات مثل ليبيا وسوريا وقره باغ وبلدان أخرى عديدة تشهد صراعات".

وأضاف: "تركيا تسعى في كل هذه الملفات إلى الوصول إلى تسوية من أجل المحافظة على السلم العالمي، ونحن لدينا ضمانات من أنقرة بالتوصل إلى حلول لهذه الملفات".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه في الملف الليبي علي سبيل المثال تتفق روسيا وتركيا على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية.

واستدرك: "لكن هذا الأمر يتطلب شكلاً و طريقاً معيناً لإنجازه بحيث لا تنزلق ليبيا إلى حالة الاضطراب السابقة التي كانت عليها، ولذلك فإن الانسحاب ينبغي أن يجري بحذر وبشكل متوازن".

وفي الملف السوري، نفى المسؤول الروسي بشدة أن يكون قرار مجلس الأمن بشأن آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا، قد جرى تمديده تلقائياً لمدة عام كامل.

وقال للصحفيين: "لا يوجد في القرار تمديد تلقائي لآلية المساعدات تلك، سوف نرى بعد 6 شهور من صدور هذا القرار ما إذا كان هناك تغيير قد حصل وإلى أي مدى اتسمت الآلية بالشفافية ولماذا لا نلجأ إلى آلية المساعدات عبر خطوط القتال (أي بإشراف النظام السوري)".

وفي 9 يوليو/تموز الجاري، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع (15 دولة) قراراً توافقياً بين روسيا والولايات المتحدة بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة عام عبر معبر "باب الهوى" (على الحدود التركية) قبل انتهائها بيوم واحد.

ويمدد القرار آلية إيصال المساعدات لمدة 6 أشهر ثم يجري تمديدها لـ6 أشهر أخرى بعد أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً لأعضاء المجلس بشأن تنفيذ القرار في الفترة الأولى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us