سياسة
3 دقيقة قراءة
6 ملايين برميل من النفط يوفرها تنظيم YPG/PKK الإرهابي لنظام الأسد سنوياً
تقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها إن تنظيم YPG/PKK الإرهابي خرق "قانون قيصر للحماية المدنية في سوريا"، بحصوله على ملايين الدولارات من خلال صفقات بيع ما يعادل 6 ملايين برميل من النفط سنوياً لنظام الأسد.
6 ملايين برميل من النفط يوفرها تنظيم YPG/PKK الإرهابي لنظام الأسد سنوياً
يحذر قانون قيصر مساعدة نظام الأسد في تطوير إنتاج النفط المحلي أو الدخول في علاقات تجارية معه / AA
29 يوليو 2021

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن تنظيم YPG/PKK الإرهابي خرق "قانون قيصر للحماية المدنية في سوريا"، بحصوله على ملايين الدولارات من خلال صفقات بيع ما يعادل 6 ملايين برميل من النفط سنوياً لنظام الأسد.

ونشرت الشبكة التي توثق الانتهاكات بحق المدنيين السوريين، تقريراً يفيد بيع تنظيم YPG/PKK الإرهابي النفط لنظام الأسد، في خطوة يخرق فيها العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام وفق قانون قيصر، وهو القانون الذي وضعته الولايات المتحدة بهدف تعزيز مساءلة مسؤولين وكيانات تابعة لنظام الأسد تسببوا في معاناة الشعب السوري.

ووفق قانون قيصر، الذي وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترمب في 21 ديسمبر/كانون الأول 2019، ودخل حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران 2020 ، فإن "مساعدة نظام الأسد في تطوير إنتاج النفط المحلي أو الدخول في علاقات تجارية مع النظام، يخضع للعقوبات".

وأكدت المنظمة أن تنظيم YPG/PKK الإرهابي "شريك الولايات المتحدة في المنطقة"، انتهك القوانين الأمريكية التي تحذر بيع النفط للنظام الحاكم، وطالبت بفرض عقوبات عليه.

كما لفت التقرير إلى أن التنظيم الإرهابي نفذ معظم الصفقات التجارية المذكورة براً بواسطة ناقلات تعود ملكيتها إلى حسام قاطرجي، المدرج على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

وجاء في تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بيانات عن إنتاج النفط في سوريا ينشرها موقع "Take-Profit"، المعني بتحليل الأسواق الاقتصادية الدولية، أنه يجري استخراج حوالي 11 مليون برميل من النفط الخام سنوياً في المناطق التي يحتلها تنظيم YPG/PKK الإرهابي، ويباع أكثر من نصفه لنظام الأسد.

كما يضيف التقرير أن " تنظيم YPG الإرهابي يزود النظام السوري بمعدل 500 ألف برميل نفط شهرياً و6 ملايين برميل سنوياً، وتقدر قيمة البرميل بـ20 دولاراً، ما يعني تربح قوات سوريا الديمقراطية 120 مليون دولار من تجارة النفط مع نظام الأسد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us