سياسة
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أردوغان: بيانات الربع الأول تُظهر استمرار نجاحات تركيا الاقتصادية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة بعثها، الخميس، إلى جلسة "الاستهلاك الواعي" التي عُقدت على هامش قمة "قازان" الاقتصادية الدولية، قال: "إن أرقام النمو والصادرات في الربع الأول من العام الجاري، أظهرت استمرار نجاحات تركيا".
أردوغان: بيانات الربع الأول تُظهر استمرار نجاحات تركيا الاقتصادية
 قمة "قازان" الاقتصادية الدولية المنعقدة في قازان عاصمة جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي / AA
29 يوليو 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أرقام النمو والصادرات في الربع الأول من العام الجاري، أظهرت استمرار نجاحات تركيا.

جاء ذلك في رسالة بعثها، الخميس، إلى جلسة "الاستهلاك الواعي" التي عقدت على هامش قمة "قازان" الاقتصادية الدولية المنعقدة في قازان عاصمة جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي.

وأوضح أردوغان في رسالته التي بعثها إلى الجلسة، أن تركيا ستغتنم الفرص التي أحدثتها جائحة كورونا، لتحقيق الاستمرارية في الزخم الحاصل بمجالات التجارة والاستثمار والصناعة.

وأكد أن بلاده تولي أهمية بالغة لتطوير علاقاتها مع روسيا وبلدان منظمة التعاون الإسلامي في مجالات التجارة والصناعة والدفاع والسياحة، على أساس الربح المتبادل.

وتابع قائلاً: "وانطلاقاً من هذا المفهوم، نعمل على تعزيز علاقاتنا مع دول الجوار، ونبذل جهوداً كبيرة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الإسلامية".

وأوضح أن حكومته تعمل على تقليص الضرر الناجم عن القيود التي كانت مفروضة على القطاعات الاقتصادية خلال فترة الحظر للوقاية من تفشي وباء كورونا.

وأردف قائلاً: "على الرغم من المناخ الاقتصادي غير المواتي والاضطراب في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، أنهت تركيا عام 2020 بمعدل نمو 1.8%".

يذكر أن الاقتصاد التركي حقق نمواً بمعدل 75% في الربع الأول من العام الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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