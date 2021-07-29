سياسة
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تجنباً لضربات عسكرية.. واشنطن تعتزم فرض عقوبات على المسيّرات الإيرانية
صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تكشف الخميس، عن تخطيط الولايات المتحدة لفرض عقوبات تستهدف قدرات إيران المتعلقة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة. ووفق الصحيفة تمنح العقوبات الولايات المتحدة حلاً دبلوماسياً عوضاً عن تنفيذ ضربات عسكرية.
تجنباً لضربات عسكرية.. واشنطن تعتزم فرض عقوبات على المسيّرات الإيرانية
العقوبات ستستهدف شبكات المشتريات الإيرانية،مثل مزودي الأجزاء المستخدمة في بناء الطائرات المسيرة / AP
29 يوليو 2021

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، عن تخطيط الولايات المتحدة لفرض عقوبات تستهدف قدرات إيران المتعلقة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمّهم) قولهم إن "العقوبات ستستهدف شبكات المشتريات الإيرانية، مثل مزودي الأجزاء المستخدمة في بناء الطائرات المسيرة، والصواريخ الموجهة بدقة".

وبهذا الخصوص، قال مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، للصحيفة، إن "الطائرات المسيرة الإيرانية أصبحت تشكل تهديداً متزايداً على حلفائنا في المنطقة".

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن "استخدام العقوبات يمنح الولايات المتحدة حلاً دبلوماسياً عوضاً عن تنفيذ ضربات عسكرية على مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة"، حسب "وول ستريت جورنال".

وتسعى إدارة بايدن من خلال ذلك إلى تجنب المواجهة مع إيران ووكلائها في اليمن وسوريا والعراق، حسب المصدر نفسه.

وحتى ساعة نشر الخبر، لم يصدر تعليق رسمي من السلطات الأمريكية حول فحوى تقرير "وول ستريت جورنال".

وتصاعدت مؤخراً وتيرة الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة ضد المصالح الأمريكية، وبخاصة في العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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