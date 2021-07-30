سياسة
2 دقيقة قراءة
هل يؤدي التصعيد في درعا البلد إلى انهيار الهدنة المستمرة منذ 2018؟
تشهد منطقة درعا البلد تصعيداً متواصلاً، واشتباكات بين قوات النظام وحلفائه والمعارضة، فيما ينذر بانهيار الهدنة المستمرة منذ ثلاث سنوات.
هل يؤدي التصعيد في درعا البلد إلى انهيار الهدنة المستمرة منذ 2018؟
فشلت الوساطة الروسية في احتواء التصعيد الأخير بدرعا البلد / AA
30 يوليو 2021

مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وجرح آخرين، جراء قصف مكثف لقوات النظام السوري على درعا البلد، في أول تصعيد منذ هدنة عام 2018.

ويأتي ذلك التصعيد في إطار سعي النظام استعادة السيطرة على درعا البلد، وطرد المعارضة منها.

وحاولت قوات النظام اقتحام المنطقة من ثلاثة محاور، لكن تصدت لها المعارضة ومقاتلون من الأهالي.

جاء ذلك بعدما توصلت لجنة المصالحة بدرعا البلد، وقوات النظام، إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام.

وقد كانت درعا مهد الانتفاضة التي اندلعت عام 2011 ضد نظام بشار الأسد، ثم سيطرت عليها قوات النظام عام 2018 بدعم روسيا وإيران العسكري.

ولاحقاً، سمح الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا لبعض فصائل المعارضة المسلحة في المحافظة بالبقاء في معاقلها السابقة، وتوليها مسؤولية الأمن هناك، فيما احتفظت قوات النظام بالسيطرة على المحافظة، مع تقسيم المهام الأمنية.

وتندلع التوترات بشكل منتظم هناك، إذ تحاول قوات النظام السيطرة على المناطق الخاضعة للمعارضة، من وقت لآخر.

وقد فشلت الوساطة الروسية في احتواء التصعيد الأخير، الذي اندلع عقب مقاطعة أهالي درعا البلد للانتخابات الرئاسية الأخيرة، وخروج مظاهرات رافضة لها، ما دفع قوات النظام لفرض حصار خانق على المنطقة، فيما يعد انتهاكاً لاتفاق التسوية المبرم منذ 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us