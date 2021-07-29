سياسة
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المغرب يخطط لإنهاء دعم السكر والدقيق والغاز بحلول عام 2024
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إعداد خطة لإلغاء دعم السكر والدقيق والغاز لأغراض الاستعمال المنزلي، بحلول عام 2024.
المغرب يخطط لإنهاء دعم السكر والدقيق والغاز بحلول عام 2024
المغرب يخطط لإلغاء دعم السكر والدقيق والغاز لأغراض الاستعمال المنزلي، بحلول عام 2024 / AFP
29 يوليو 2021

أعلن المغرب، الأربعاء، خطة لإلغاء دعم السكر والدقيق والغاز لأغراض الاستعمال المنزلي، بحلول عام 2024.

جاء ذلك في وثيقة لوزارة الاقتصاد والمالية حول توجهات مشروع موازنة 2022.

وجاء في الوثيقة أن الخطة ستنفذ على ثلاث مراحل، الأولى عام 2022 وتشمل تقليص دعم الدقيق.

ووفقاً للوثيقة، ستنفذ المرحلة الثانية في 2023، وتشمل إلغاءً كلياً لدعم الدقيق والسكر، وخفض دعم الغاز المنزلي بنسبة 50%.

و تشمل المرحلة الثالثة والأخيرة، تحريراً كاملاً للغاز، وستنفذ في 2024.

وفي سبتمبر/أيلول 2013، بدأت الحكومة بعكس أسعار النفط في الأسواق العالمية على أسعار المحروقات محلياً، وصولاً إلى إلغاء كامل للدعم عنها عام 2015.

ويطلق على نظام الدعم بالمغرب "صندوق المقاصة"، ويدعم السكر والدقيق وأسطوانات الغاز المنزلي.

وكشفت دراسات عن اختلالات تعتري نظام الدعم، وهو ما جعل العديد من الجهات تطالب بإصلاحه أو إلغائه وتعويضه بدعم مالي مباشر للأسر الفقيرة.

وفي يوليو/تموز 2014، أوصت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بضرورة توجيه الدعم المالي المباشر للفئات الفقيرة ومحدودي الدخل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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