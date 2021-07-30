أهم الأحداث:

تركيا تقول إن القرار الأممي بتمديد بعثته يتجاهل إرادة القبارصة الأتراك، وتونس تفتح تحقيقاً مع الرئيس الأسبق لـ"مكافحة الفساد" و3 نواب.

الجديد على TRT عربي:

هل تستطيع الدنمارك تحدي القوانين الدولية وترحيل اللاجئين السوريين؟

صور ووثائق.. معتقلات إسرائيلية بقلب سيناء نزلاؤها أطفالٌ ونساءٌ أبرياء

شاهد!

من إنقاذ اللاجئين في عُرض البحر إلى الأولمبياد.. ماذا فعلت يسرى مارديني؟

أنقرة: القرار الأممي بتمديد بعثته يتجاهل إرادة القبارصة الأتراك

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن قرار تمديد بعثة حفظ السلام الأممية في جزيرة قبرص، يتجاهل إرادة القبارصة الأتراك مجدداً. [TRT عربي]

وتابعت: "نتوقع أن تتوصل الأمم المتحدة إلى اتفاق مع سلطات جمهورية شمال قبرص التركية في أقرب وقت ممكن، لكي يجري تصحيح هذا الوضع ولا يجري التشكيك بوجودها في أراضي جمهورية شمال قبرص التركية". [TRT عربي]

تونس.. فتح تحقيق مع الرئيس الأسبق لـ"مكافحة الفساد" و3 نواب

فتح القضاء التونسي تحقيقاً مع الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، و3 نواب، على خلفية شبهة "تدليس" وقضايا مختلفة. [TRT عربي]

وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، الحبيب الطرخاني، إن المحكمة فتحت تحقيقاً ضد شوقي الطبيب، على خلفية شبهة "تدليس"، مضيفاً أن "الشبهة تخصّ محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، متعلقة بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، في صفقة حكومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرّف بالنفايات". [TRT عربي]