واجه مستخدمو تطبيق سناب شات مشكلة مساء الخميس، إذ أبلغ أكثر من 125 ألف مستخدم عن مشاكل في التطبيق، وعبر معظمهم عن عدم القدرة على تسجيل الدخول إلى حساباتهم على التطبيق الرائج استخدامه بكثرة في دول الخليج.

وأقر سناب شات بالمشكلة في تغريدة مساء الخميس، وقال: "نحن على علم بمشكلة تمنع بعض مستخدمي سناب شات من تسجيل الدخول. انتظر قليلاً، نحن نبحث في الأمر ونعمل على إصلاحه!".

وأشار الموقع إلى أن موظفيه حاولوا تسجيل الدخول إلى التطبيق إلا أنه يتعطل في كل مرة يحاولون فيها فتح التطبيق.

وأبلغ سناب عن حل المشكلة بعد خمس ساعات، ونصح مستخدميه بتحديث التطبيق يدوياً من متجر التطبيقات على الهاتف إذا استمرت المشكلات.

وأصبح وسم #snapchatdown من أكثر الوسوم تداولاً على تويتر في السعودية خلال الساعات الماضية، حيث اشتكى المستخدمون من تكرار تعطل التطبيق، وتناولوا الأمر بسخرية.

وكان المستخدمون عانوا منذ نحو شهر من وجود مشكلة تتسبب في تعطل التطبيق بمجرد فتحه، وهي مشكلة اشتكى منها مستخدمو هواتف مثل آيفون 12 برو، وقامت الشركة بحل المشكلة عبر تحديث إصدار جديد من سناب شات.