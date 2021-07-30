سياسة
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بعد استهداف ماكرون.. فرنسا تحقق في استخدام بيغاسوس للتجسس على وزير المالية
صرح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الجمعة، بأنه يجري حالياً التأكد إن كان هاتفه يخضع للتجسس من قبل البرنامج الإسرائيلي بيغاسوس، وذلك بعد وقت قصير من أنباء استهداف الرئيس الفرنسي بالبرنامج ذاته.
بعد استهداف ماكرون.. فرنسا تحقق في استخدام بيغاسوس للتجسس على وزير المالية
الرئيس ماكرون طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت توضيحات حول الاستخدام المزعوم لبرنامج "بيغاسوس" في تعقبه وشخصيات فرنسية أخرى / AFP
30 يوليو 2021

يجري حالياً التحقيق إن كان هاتف وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أصيب ببرنامج تجسس يُعرف باسم بيغاسوس.

وقال لومير لراديو فرانس إنتر الجمعة: "نحن في مرحلة التحقيق، وهذا يشمل جهازي الخاص"، ورفض الخوض في تفاصيل التحقيق.

وكشف تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية أنه تم استخدام برنامج التجسس بيغاسوس وهو من إنتاج شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، في اختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في حقوق الإنسان في أنحاء العالم.

وكانت تقارير نشرتها صحف أمريكية وأوروبية قد كشفت النقاب مؤخراً عن استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" لاستهداف هاتف ماكرون، وأشارت إلى أن إحدى الدول (ليست إسرائيل) استخدمت البرنامج ضد الهاتف الخلوي للرئيس الفرنسي وأعضاء في حكومته.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن فرنسا منزعجة من الأمر وتريد معرفة ما إن كانت إسرائيل فتحت تحقيقاً ضد الشركة الإسرائيلية، أو تنوي تكثيف الرقابة على تصدير البرامج السيبرانية الهجومية.

وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس نظيرته الفرنسية، فلورنس بارلي، في لقاء جمعهما في باريس، أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم اختراقه عبر برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، وذلك بعد طلب الرئيس ماكرون من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، توضيحات حول الاستخدام المزعوم لبرنامج "بيغاسوس" في تعقبه وشخصيات فرنسية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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