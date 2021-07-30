أدخلت وزارة الزراعة والغابات التركية إلى الخدمة هذا العام مروحيات من دون طيار لمكافحة الحرائق بعد مشاريع للعمل عليها وتطويرها استمرت عامين ونصف العام.

وجرى استخدام هذا النوع من الطائرات في مكافحة الحرائق التي اندلعت قبل يومين في منطقة مانافجات في ولاية أنطاليا.

وفحص وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي ووزير الخارجية مولود جاوش أوغلو المروحية من دون طيار قبل بدئها بعمليات الإطفاء.

وفي إشارة إلى أهمية التكنولوجيا، قال باكديميرلي: "نستخدمها لإدارة الحرائق خاصة للاستخدام الليلي، ونحن نقوم الآن بأول رحلة تشغيلية لها، نستخدم التكنولوجيا في كل مجال".

المروحية التي صممتها شركة التكنولوجيا التركية تضم كاميرات حرارية وأجهزة استشعار، وهي ذات قدرة حمولة عالية ومدة طيران جيدة لتلبية الاحتياجات في المجالين العسكري والمدني.

وبحسب المعلومات التي قدمها الوزير، يمكن أن تصل سرعة المروحية إلى 160 كيلومتراً في الساعة، كما يمكنها البقاء في الهواء لمدة تصل إلى 8 ساعات.

وأيضاً يمكن أن تصل المروحية إلى ارتفاع 20 ألف قدم.