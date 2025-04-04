جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه المشاط من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تزامناً مع تصعيد العدوان الأمريكي على اليمن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) الخميس.

وأعرب المشاط عن "الفخر بمواقف إيران الداعمة للوحدة الإسلامية، بخاصة مع بروز الموقف الموحد للقوى الاستعمارية، المستهدف للدول الإسلامية، الذي يحتم عليها الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الأعداء".

وشدد على امتلاك جماعته "الإرادة والموقف القوي"، مؤكداً "ثبات دعم غزة ومواجهة العدوان الأمريكي".

وقال: "أمامنا فرصة إذا تزامنت مع الإرادة والموقف الموحد وتضافرت الجهود، فسنحقق بإذن الله النصر، ونحن جاهزون للتعاون والتنسيق في كل ما يدحر مطامع الأعداء".

من جانبه هنأ الرئيس الإيراني المشاط والشعب اليمني بعيد الفطر المبارك، متمنياً له وللمجلس السياسي الأعلى في اليمن "التوفيق والنجاح في كل المجالات السياسية والأمنية والعسكرية وللشعب اليمني العزة والشموخ والقوة".

وأشار إلى أن "شهر رمضان المبارك كان فرصة لوحدة المسلمين ضد الأعداء، وعندما يكون المسلمون يداً واحدة لا يستطيع الأعداء أن يفعلوا ما يفعلونه حالياً ضدهم في فلسطين وغزة"، وتابع: "بتضافر الجهود، ومن خلال الوحدة بيننا، نستطيع تحقيق الأهداف والانتصار".

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي حتى مساء الأربعاء، شنت الولايات المتحدة مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل 66 مدنياً وإصابة 142 آخرين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، بحسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

ومنتصف مارس/آذار الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

فيما تجاهلت الجماعة تهديد ترمب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.