سياسة
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خشية انتقام طالبان.. دفعة أفغان عملت لحساب الجيش الأمريكي تصل إلى أمريكا
وصلت مجموعة من الأفغان تضم نحو 200 شخص إلى الولايات المتحدة الجمعة، في أول رحلة جوية تقلّ أفغاناً عملوا لحساب الجيش الأمريكي إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
خشية انتقام طالبان.. دفعة أفغان عملت لحساب الجيش الأمريكي تصل إلى أمريكا
عمل قرابة 20 ألف أفغاني لحساب الولايات المتحدة بعد الغزو في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول / Reuters
30 يوليو 2021

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة وصول أول رحلة جوية تقل أفغاناً عملوا لحساب الجيش الأمريكي إلى الولايات المتحدة، في مستهل عملية لإجلاء آلاف خشية انتقام محتمَل لحركة طالبان منهم.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "اليوم يمثل محطة مهمة في وقت نواصل فيه الوفاء بوعدنا لآلاف المواطنين الأفغان الذين عملوا إلى جانب القوات الأمريكية ودبلوماسيين، في السنوات العشرين الماضية في أفغانستان".

وقال المسؤول في مجلس الأمن القومي راس ترافرس، إن المجموعة الأولى التي تضمّ نحو 200 شخص، ستستكمل الإجراءات الصحية وسواها قبل إرسال أفرادها إلى منازل جديدة في أنحاء البلاد.

وأضاف: "جميعهم استكملوا عمليات التدقيق الأمني التي أجراها مسؤولو الاستخبارات وأجهزة الأمن الوطني والداخلي".

وسيُنقَل أفراد المجموعة إلى قاعدة فورت لي العسكرية قرب بيترسبرغ بولاية فرجينيا، وفق المسؤولة عن العملية الخاصة بأفغانستان بوزارة الخارجية تريسي جايكوبسون.

وقالت جايكوبسون للصحافيين: "جميعهم خضعوا لفحوص كوفيد- 19، ولديهم لتصريح بالسفر، وقد عرضنا لقاحات في كابول على الراغبين في تلقيها".

بعد ذلك سيُرسَلون بمساعدة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى منازل جديدة، إما مع أقارب لهم موجودين في الولايات المتحدة، وإما إلى منازل أخرى ترتب لها المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الخارجية.

وعمل قرابة 20 ألف أفغاني لحساب الولايات المتحدة بعد الغزو في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وتقدم هؤلاء بطلبات إجلاء بموجب برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة الذي تشرف عليه وزارة الخارجية.

ويقدر البعض أن العدد الإجمالي للأشخاص الذي سيُجلَون بموجب "عملية ملجأ الحلفاء" سيصل إلى 100 ألف بعد احتساب أفراد العائلات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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