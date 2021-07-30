سياسة
3 دقيقة قراءة
بريطانيا.. الحكم بالسجن 3 سنوات ونصف على ألمانية فنانة بـ"الاحتيال"
أصدرت محكمة بريطانية الخميس حكماً على امرأة ألمانية بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة لاستغلالها سمعة عائلة زوجها في عالم الفن لبيع أعمال بطريقة احتيالية، والنصب على أناس حتى يعهدوا إليها بمدخراتهم التي أنفقتها على حياتها الباذخة.
بريطانيا.. الحكم بالسجن 3 سنوات ونصف على ألمانية فنانة بـ"الاحتيال"
المدعية العامة لورا هون قالت خلال المحاكمة أن أنغيلا غولبنكيان "استخدمت وضعها (الزوجي) وعلاقاتها النافذة في عالم الفن للايحاء بأن أنشطتها الإجرامية شرعية" / Reuters
30 يوليو 2021

أصدرت محكمة بريطانية الخميس حكماً على امرأة ألمانية بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة لاستغلالها سمعة عائلة زوجها في عالم الفن لبيع عمل فني بطريقة احتيالية، وتوفير ما يلزمها من مال لحياتها الباذخة.

وأدينت أنغيلا غولبنكيان (40 عاماً) بارتكاب عمليتي احتيال تجاوزت قيمتهما مليون جنيه إسترليني (1.4 مليون دولار).

ففي مايو/أيار 2017 باعت لشركة "آرت إنكوربوريتد" في هونغ كونغ مقابل 982 ألف جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) عملاً للفنانة اليابانية يايوي كوساما، وهو عبارة عن يقطينة ضخمة صفراء مرقطة، مع أنها لم تكن تملكه.

كذلك أقنعت عام 2018 صديقتها جاكي بول التي تعيش في لندن بأن تعهد إليها بمدخراتها البالغة 50 ألف جنيه استرليني (70 ألف دولار) لتوظيفها في سوق الفن، لكنها أخذت المبلغ ولم تفِ بوعدها، ولم تُعد لها المال إلا بعدما تم إبلاغ الشرطة بالسرقة.

واستخدمت المتهمة المتزوجة من الوكيل الرياضي دوارتي غولبنكيان اسم عائلة زوجها المنتمي إلى أسرة فنية مهمة، لإقناع ضحاياها بأنها كانت وسيطةً فنية، حتى يعهدوا إليها بمدخراتهم.

وقالت المدعية العامة لورا هون خلال المحاكمة إن أنغيلا غولبنكيان "استخدمت وضعها (الزوجي) وعلاقاتها النافذة في عالم الفن للإيحاء بأن أنشطتها الإجرامية شرعية".

وأقرت المتهمة بأنها مذنبة في التهمتين، موضحةً لمحكمة ساذيك كراون في لندن أنها أهدرت ما غنمته للصرف على أسلوب حياتها الفاخر الذي شهد تراجعاً كبيراً عندما اختلف زوجها مع عائلته.

وأوضحت أنها أنفقت 121 ألف جنيه (169 ألف دولار) على السفر، و 56 ألف جنيه (78 ألف دولار) على الأعمال الفنية، ومبالغ أخرى على السلع الكمالية واستئجار الطائرات.

وحكم عليها القاضي ديفيد توملينسون، الخميس، بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة، علماً أنها سبق أن أمضت في السجن ما يعادل عامين بعد اعتقالها في لشبونة ووضعها في الحبس الاحتياطي في سجن برونزفيلد (غرب لندن) في ديسمبر/كانون الأول 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us