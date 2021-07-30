سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان يبحث مع المنفي وتبون تطورات الوضع في تونس
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تطورات الوضع في تونس، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية.
أردوغان يبحث مع المنفي وتبون تطورات الوضع في تونس
أردوغان بحث مع كل من  محمد المنفي وعبد المجيد تبون تطورات الوضع في تونس / AA
30 يوليو 2021

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في اتصال هاتفي، تطورات الوضع في تونس.

جاء ذلك وفق ما أفادت به دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الجمعة.

وخلال الاتصال بحث أردوغان والمنفي، الخميس، العلاقات الثنائية والتطورات في تونس، إلى جانب المستجدات الإقليمية.

ووفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي، "أكد الجانبان خلال الاتصال (الذي جاء من الرئيس أردوغان) حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، كما تبادلا الرؤى تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية".

وأشاد الرئيس أردوغان، خلال الاتصال بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين مؤكداً الدعم التام للمجلس الرئاسي وللاستقرار في ليبيا، وفق المصدر نفسه.

وأضاف البيان: "كما تباحث الطرفان مستجدات الوضع في تونس، وفي هذا الإطار، أكد الرئيس المنفي الحرص الشديد على استقرار الوضع في تونس، مشدداً على أن استقرارها من استقرار ليبيا وأن زعزعة الاستقرار في الشقيقة تونس سيؤثر على المنطقة ككل".

وتابع: "وفي نهاية الاتصال اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق بشكل دوري

ومستمر لمتابعة جميع الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي اتصال هاتفي آخر بحث الرئيس التركي، مساء أمس، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون تطورات الأوضاع الأخيرة في تونس والعلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية "سمحت المكالمة، باستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع السائد في المنطقة"

وتعد الجزائر أحد أهم شركاء تركيا في القارة الإفريقية حيث يتراوح حجم المبادلات التجارية بينهما حالياً بين 3.5 و4.2 مليارات دولار، ويسعى الجانبان إلى رفعه فوق عتبة 5 مليارات دولار في أقرب وقت وفق تصريحات رسمية سابقة.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي قال تبون في مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية إن بلاده "تتمتع بعلاقات ممتازة مع الأتراك الذين استثمروا قرابة 5 مليارات دولار دون أي مطالب سياسية مقابل ذلك".

وسابقاً أعلن الرئيس الجزائري أن بلاده في تشاور دائم مع تركيا حول قضايا المنطقة على رأسها الأزمة الليبية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us