أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال أردوغان، في تصريحات عقب صلاة الجمعة بإسطنبول، "اندلع 71 حريقاً في الغابات بين 28-30 يوليو/تموز تمت السيطرة على 57 والجهود مستمرة للسيطرة على الباقي".

وأشار إلى أن 45 مروحية تشارك في عمليات الإطفاء، مؤكداً أن التحقيقات جارية بشكل مكثف للكشف عن ملابسات حرائق الغابات وعما إذا كانت مفتعلة.

وذكر أن هناك جهوداً مكثفة في هذا الصدد من قبل وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات، وسيجري الإعلان عن التفاصيل عند التوصل إلى نتائج.

وتابع: "نرصد باستمرار وضع المناطق في تركيا بطائراتنا المسيرة، ونعمل على إطفاء الحرائق في 1140 نقطة".

وأكّد أردوغان أن أذربيجان سترسل طائرة برمائية للمشاركة بإطفاء الحرائق.

وقال إن 1080 سيارة إطفاء تشارك في العمليات بالمناطق المتضررة، فضلاً عن 280 صهريج مياه و2270 عربة تدخل سريع.

وبيّن أن 10 آلاف و550 من رجال الإطفاء يشاركون في العمليات التي تسير في منحى إيجابي اعتباراً من ظهر الجمعة.

ولفت إلى أن حكومته ستعمل على تعويض جميع المواطنين المتضررين من الحرائق مثلما فعلت خلال كوارث السيول.

وفي سياق آخر، قال أردوغان إن إجمالي عدد جرعات لقاحات "كورونا" التي جرى تطعيمها في تركيا بلغ نحو 72 مليوناً.

ولاية إسطنبول تحظر دخول الغابات طيلة أغسطس

وفي السياق ذاته، أعلنت ولاية إسطنبول فرض حظر دخول للغابات طيلة أغسطس/آب على خلفية ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح للحيلولة دون حدوث حرائق للغابات.

وأفاد بيان صادر عن الولاية، الجمعة، أن تقارير توقعات دائرة الأرصاد الجوية تشير إلى ارتفاع لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في المنطقة، وإمكانية حدوث حرائق للغابات في إسطنبول.

وأضاف البيان أنه تقرر حظر دخول الغابات في ولاية إسطنبول خلال الفترة ما بين 30 يوليو/تموز -31 أغسطس/آب المقبل.

وأوضح البيان أن القرار يشمل دخول جميع الغابات في إسطنبول، وحظر الوقوف والاستراحة بجانب الطرقات التي تمر من الغابات أو من جوانبها، وكذلك يمنع منعاً باتاً جميع رحلات التنزه في الغابات، وإيقاد النيران للشواء، أو لأي سبب آخر.

وفي الأيام الماضية، اندلعت حرائق غابات في عدة ولايات تركية جنوب وجنوب غربي البلاد، بينها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين.

وحتى مساء الخميس أسفرت حرائق الغابات في تركيا عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فيما استنفرت السلطات التركية جميع إمكاناتها لإخماد الحرائق.