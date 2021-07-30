أعلنت شركة شحن إسرائيلية، مقتل اثنين من طاقم سفينة، استُهدفت في المحيط الهندي، عندما كانت في طريقها من تنزانيا الى الإمارات.

وقالت شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير، في تغريدة على تويتر، الجمعة "بحزن عميق، علمنا أن الحادث الذي وقع على متن سفينة ميركير ستريت (M / T Mercer Street) في 29 يوليو/تموز أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم على متن السفينة وهما: مواطن روماني ومواطن بريطاني".

وأضافت: "لسنا على علم بأي ضرر لحق بأي أفراد آخرين، يظل شاغلنا الأساسي هو سلامة ورفاهية كل من على متن السفينة".

وتابعت: "ما زالت تفاصيل الحادث جارية، والتحقيق جارٍ في الحادث حالياً".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن الشركة "تحدثت عن اشتباه بمحاولة مهاجمة ناقلة الوقود ميركير ستريت، أثناء رحلة بحرية من تنزانيا الى الإمارات".

وكانت تقارير قد نقلت عن وزارة الدفاع البريطانية قولها إن سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم قبالة شواطئ سلطنة عُمان.

يذكر أن الأشهر الماضية شهدت العديد من الحوادث المشابهة، التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تأتي في سياق الصراع الإسرائيلي-الإيراني.