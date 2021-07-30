سياسة
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بايدن يعلن وصول أول رحلة تُقل متعاونين أفغاناً وعائلاتهم إلى أمريكا
الرئيس الأمريكي، يعلن الجمعة، وصول أول رحلة جوية تقل مترجمين أفغاناً، في إطار عملية لإجلاء وإعادة توطين الآلاف من المتعاونين مع القوات الأمريكية. ووفق بيان نشره البيت الأبيض، تقل المجموعة الأولى أكثر من مئتي أفغاني، معظمهم من المترجمين وعائلاتهم.
بايدن يعلن وصول أول رحلة تُقل متعاونين أفغاناً وعائلاتهم إلى أمريكا
تقل المجموعة الأولى 200 أفغاني معظمهم مترجمين وعائلاتهم،وسيتم إعادة توطينهم في الولايات المتحدة / AP
30 يوليو 2021

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، وصول أول رحلة جوية تُقل مترجمين أفغاناً، في مستهل عملية لإجلاء وإعادة توطين الآلاف من المتعاونين مع القوات الأمريكية.

ووصف بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، "تواصل واشنطن الوفاء بوعدها لآلاف الأفغان الذين عملوا جنباً إلى جنب مع القوات والدبلوماسيين الأمريكيين، على مدار العشرين عاماً الماضية"، حسب موقع "الحرة" الأمريكي.

ووفق البيان تقل المجموعة الأولى من المهاجرين الأفغان أكثر من 200 شخص، معظمهم من المترجمين وعائلاتهم، وسيتم إعادة توطينهم في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي إنه "يريد تكريم المحاربين القدامى والدبلوماسيين وغيرهم في الولايات المتحدة الذين دافعوا عن الأفغان".

كما شكر بايدن من وصفهم بالأفغان الشجعان لوقوفهم إلى جانب الولايات المتحدة قائلاً "اليوم أنا فخور بأن أقول لهم: أهلاً بكم في وطنكم".

والخميس، صادق الكونغرس الأمريكي على تشريع طارئ لتشديد الإجراءات الأمنية لحماية مبنى الكابيتول، وزيادة عدد تأشيرات الدخول للأجانب الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان.

وصادق مجلس الشيوخ على التشريع بالإجماع، كما أقره مجلس النواب بـ416 صوتاً مقابل 11.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن على التشريع الذي ينص على تخصيص 2.1 مليار دولار لدفع رواتب عناصر الشرطة الذين يضمنون حماية مبنى الكابيتول، و تمويل الإجراءات الخاصة بمنح مزيد من التأشيرات للأجانب، معظمهم من الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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