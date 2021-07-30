أعرب الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، الجمعة، عن تعازيه وتضامنه مع تركيا بسبب حرائق الغابات التي تشهدها ولايات متفرقة من البلاد.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة إنها تشعر بحزن عميق جراء حرائق الغابات في عدد من المناطق التركية.

وقدمت البعثة في تغريدة على تويتر تعازيها لأنقرة في الضحايا الذين سقطوا جراء الحرائق، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يشاطر تركيا آلامها.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن الوزير مولود تشاووش أوغلو تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، أعرب فيه الأخير عن تمنياته بالسلامة جراء الحرائق المستمرة في عدد من المناطق التركية، كما قدم التعازي بالضحايا.

بدوره، أعرب السفير البريطاني لدى أنقرة، دومينيك شيلكوت، عن حزنه البالغ جراء مشاهدته للآثار المدمرة للحرائق المستمرة في تركيا.

وأضاف في تغريدة على تويتر: "دعاؤنا مع المتضررين من هذه الأحداث، وفرق خدمات الطوارئ الذين يخاطرون بحياتهم لمساعدة المحتاجين".

من جانبه، قدم السفير المجري لدى أنقرة، فيكتور ماتيس، تعازيه إلى تركيا في ضحايا الحرائق، معرباً عن تمنياته بالسلامة للبلاد.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات تركية جنوب وجنوب غربي البلاد، بينها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين.

وحتى مساء الخميس أسفرت حرائق الغابات في تركيا عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فيما استنفرت السلطات إمكاناتها كافة لإخمادها.

من جانبها، قدمت إيران تعازيها لتركيا في ضحايا حرائق الغابات التي تشهدها ولايات متفرقة من البلاد.

وأبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، تضامن بلاده مع الشعب التركي وحكومته بسبب حرائق الغابات.

وأعرب خطيب زاده عن تعازيه لذوي ضحايا حرائق الغابات، مؤكداً استعداد إيران لتقديم المساعدة لإخماد الحرائق.

وبعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رسالة تعزية إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان على خلفية ضحايا حرائق الغابات في مناطق مختلفة من تركيا.

وذكر مراسل الأناضول، الجمعة، أن علييف أعرب في رسالته عن حزنه العميق لاندلاع حرائق كبيرة في غابات تركيا الشقيقة.

كما أعرب علييف عن ثقته بتجاوز تركيا هذه الحادثة بفضل كفاح الشعب التركي والخطوات الحازمة التي اتخذتها الحكومة برئاسة أردوغان لإخماد الحرائق.

وترحم علييف باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني على أرواح ضحايا حرائق الغابات، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

بدورها أعربت النائبة الأولى للرئيس مهربيان علييفا، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعازيها لتركيا في ضحايا حرائق الغابات.

وقالت علييفا " نحن مع تركيا " إلى جانب صورة للعلم التركي.

وأضافت :"أتقدم بأحر التعازي لأسر وأقارب من فقدوا أرواحهم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. حزن الشعب التركي هو حزننا. أسأل الله الصبر والسلوان للشعب التركي".