30 يوليو 2021
قال مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات أخرى الجمعة إن أمطاراً موسمية غزيرة تسببت هذا الأسبوع في سيول جارفة وانهيارات أرضية في مخيمات اللاجئين الروهينغيا المسلمين في جنوب شرق بنغلادش وشردت آلافاً منهم.
وقال مدير المنطقة مأمون الرحمن رشيد إن ستة على الأقل من الروهينغيا، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم في الانهيارات الأرضية والفيضانات بينما لقي 15 من مواطني بنجلادش حتفهم وحاصرت الفيضانات أكثر من 200 ألف شخص في كوكس بازار.
ويعيش قرابة مليون من الروهينغيا في مخيمات مكتظة في منطقة كوكس بازار الحدودية وتمثل المخيمات أكبر مستوطنة للاجئين في العالم بعد أن فروا أمام حملة عسكرية في ميانمار المجاورة في عام 2017.
وقالت رقية بيجوم وهي من لاجئي الروهينغيا "هذا مثل كابوس، لم أر مثل هذه الفيضانات في المخيمات على مدى أربع سنوات".