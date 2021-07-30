قال مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات أخرى الجمعة إن أمطاراً موسمية غزيرة تسببت هذا الأسبوع في سيول جارفة وانهيارات أرضية في مخيمات اللاجئين الروهينغيا المسلمين في جنوب شرق بنغلادش وشردت آلافاً منهم.

وقال مدير المنطقة مأمون الرحمن رشيد إن ستة على الأقل من الروهينغيا، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم في الانهيارات الأرضية والفيضانات بينما لقي 15 من مواطني بنجلادش حتفهم وحاصرت الفيضانات أكثر من 200 ألف شخص في كوكس بازار.

ويعيش قرابة مليون من الروهينغيا في مخيمات مكتظة في منطقة كوكس بازار الحدودية وتمثل المخيمات أكبر مستوطنة للاجئين في العالم بعد أن فروا أمام حملة عسكرية في ميانمار المجاورة في عام 2017.

وقالت رقية بيجوم وهي من لاجئي الروهينغيا "هذا مثل كابوس، لم أر مثل هذه الفيضانات في المخيمات على مدى أربع سنوات".