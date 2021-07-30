سياسة
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بسبب حرائق الغابات.. هاشتاغ "PrayForTurkey" يجتاح تويتر وسط تضامن عالمي
تصدر هاشتاج PrayForTurkey# "صلّ من أجل تركيا"، المرتبة السادسة عالمياً الجمعة بعد أن بلغ عدد التغريدات تحته بأكثر من 1.8 مليون تغريدة، إثر اندلاع حرائق منفصلة في غابات المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط جنوب تركيا.
بسبب حرائق الغابات.. هاشتاغ "PrayForTurkey" يجتاح تويتر وسط تضامن عالمي
تسببت الحرائق وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" في مقتل أربعة أشخاص / AFP
30 يوليو 2021

تصدر هاشتاج PrayForTurkey#، "صلّ من أجل تركيا"، المرتبة السادسة عالمياً الجمعة بعد أن بلغ عدد التغريدات تحته بأكثر من 1.8 مليون تغريدة، إثر اندلاع حرائق منفصلة في غابات المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط جنوب تركيا.

وتسببت الحرائق وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" في مقتل أربعة أشخاص، أخلت على إثرها السلطات عشرات القرى من سكانها.

وعلق كثير من المتعاطفين مع الشعب التركي على مستوى العالم، تحت هاشتاج PrayForTurkey#، "صلّ من أجل تركيا"، وتداول بعضهم صوراً ومقاطع تظهر النيران المشتعلة في الغابات والأشجار واحتراق وموت الحيوانات بعد أن حاصرتها النيران في مدن مانافجات وألانيا وأضنة ومرسين وبودروم ومرماريس جنوب تركيا.

وعلق أحد المغردين على تويتر على الحرائق قائلاً: "إن تركيا تفقد شعبها وأشجارها وحيواناتها. لنصلّ من أجل إخواننا المسلمين".

فيما علق آخر: "تركيا تشتعل بالنيران الآن. يا الله أمطرها بمياه رحمتك"

وغردت امرأة تركية تدعى دنيز قائلة:" إنه أمر مخيف كنت هنا (في مرماريس) الأسبوع الماضي، كانت المدينة جميلة للغاية حينها، أما الآن فإن كل شيء يشتعل بالنيران".

فيما علقت نسرين قائلة: "هناك حريق هائل في جنوب تركيا، لقد فقد الناس منازلهم وأرواحهم وأسرهم، ونفقت ملايين الحيوانات".

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن الجمعة السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال أردوغان، في تصريحات عقب صلاة الجمعة بإسطنبول، "اندلع 71 حريقاً في الغابات بين 28-30 يوليو/تموز تمت السيطرة على 57 والجهود مستمرة للسيطرة على الباقي".

وأشار إلى أن 45 مروحية، و1080 سيارة إطفاء، و280 صهريج مياه و2270 عربة تدخل سريع تشارك في عمليات الإطفاء، مؤكداً أن التحقيقات جارية بشكل مكثف للكشف عن ملابسات حرائق الغابات وعما إذا كانت مفتعلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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