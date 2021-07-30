سياسة
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شركة "BMC" التركية تصدّر 261 حافلة إلى جورجيا في عامين
شركة "BMC"، التركية لصناعة المركبات التجارية والعسكرية تعلن، تصديرها 261 حافلة نقل عام إلى جورجيا عقب فوزها بمناقصة طرحتها بلدية العاصمة تبليسي في 2019.
شركة "BMC" التركية تصدّر 261 حافلة إلى جورجيا في عامين
تقول شركة BMC التركية لصناعة المركبات أن إجمالي عدد الحافلات التي صدرتها إلى جورجيا منذ عام 2019 بلغ 261 حافلة / AA
30 يوليو 2021

أعلنت شركة "BMC" التركية لصناعة المركبات التجارية والعسكرية، تصدير 261 حافلة نقل عام إلى جورجيا منذ عام 2019.

وذكرت الشركة في بيان الجمعة، أنها سلمت جورجيا في الدفعة الأولى 126 حافلة، عقب فوزها بمناقصة طرحتها بلدية العاصمة تبليسي في 2019.

وأوضح البيان أن الشركة التركية سلمت في الدفعة الثانية 100 حافلة صديقة للبيئة، في إطار اتفاقية مبرمة بين الجانبين.

وأضافت أن الشركة سلمت جورجيا مؤخراً 35 حافلة في إطار اتفاقية ذاتها.

وأوضح البيان أن إجمالي عدد الحافلات التي صدرتها "BMC" إلى جورجيا منذ العام 2019 بلغ 261 حافلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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