نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن مصدر مسؤول في مركز الأمن البحري، قوله إنه فور تلقي معلومات بوقوع حادث الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية (ميرسير ستريت)، سيّر سلاح الجو العماني طلعات جوية على موقع الحادث، وأرسلت البحرية السُّلطانية العمانية سفينة إلى مكان الهجوم، ليتبين من النتائج الميدانية أن الحادث "وقع خارج البحر الإقليمي العماني".

وأوضح المصدر أنه عند تواصل السلطات العمانية مع ملاك السفينة وطاقمها أوضحوا أنهم ليسوا بحاجة إلى المساعدة وأن السفينة ستبحر إلى وجهتها.

من جانبها أعربت واشنطن عن قلقها حيال التقارير الصادرة عن الهجوم على الناقلة التي تُشغّلها إسرائيل قبالة عُمان، مؤكدة أنها تراقب الوضع عن كثب.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أوروبية وأمريكية مطلعة على تقارير مخابراتية، قولها إن إيران هي المشتبه به الرئيسي في الهجوم على ناقلة المنتجات النفطية التي تُشغّلها إسرائيل قبالة عُمان.

من جانبه رجح مسؤول أمريكي أن الهجوم على الناقلة التي تُشغّلها إسرائيل، وقع بواسطة "طائرة مُسيّرة"، ما يزيد من احتمال "أن تكون حكومة أو مليشيا" وراء الهجوم، وفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

كما نقلت الوكالة عن تلفزيون "العالم" الإيراني، قوله إن الهجوم على السفينة الإسرائيلية جاء رداً على هجوم إسرائيل على مطار الضبعة.

وحمّل مسؤول كبير، لم يكشف عن اسمه، في تصريحات أدلى بها للقناة 13 الإسرائيلية، إيران الهجوم "القاتل" الذي استهدف الناقلة ميرسر ستريت.

وقالت مصادر أوروبية وأمريكية مطلعة على تقارير مخابراتية إن "حكوماتنا لا تزال تحاول الحصول على أدلة دامغة بشأن المسؤول عن الهجوم".

من جانبها أعلنت شركة زودياك ماريتايم التي تدير الناقلة، أن الهجوم تسبب في "مقتل بريطاني وروماني من بين طاقم الناقلة، دون الحديث عن إصابات".

وتدير الناقلة القاعدة البريطانية لشركة زودياك البحرية، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، الذي يحتل المرتبة 197 على قائمة أثرياء العالم، وفق تصنيف فوربس، بثروة تقدّر بـ11,3 مليار دولار.

وقال بيان صادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التابعة للجيش البريطاني، إن التحقيق في الحادث لا يزال جارياً، وإنها لا تصنفه ضمن أعمال القرصنة.

ووقع الهجوم على الناقلة الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.