أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد السيطرة على معظم الحرائق، وإسطنبول تحظر دخول الغابات طيلة أغسطس/آب، ومصادر استخباراتية تتهم إيران باستهداف السفينة الإسرائيلية.

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أردوغان يؤكد السيطرة على معظم الحرائق وإسطنبول تحظر دخول الغابات طيلة أغسطس/آب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة من البلاد. [TRT عربي]

وقال أردوغان في تصريحات عقب صلاة الجمعة بإسطنبول: "اندلع 71 حريقاً في الغابات بين 28-30 يوليو/تموز جرت السيطرة على 57 والجهود مستمرة للسيطرة على الباقي". [TRT عربي]

وفي السياق ذاته أعلنت ولاية إسطنبول فرض حظر دخول للغابات طيلة أغسطس/آب، على خلفية ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح للحيلولة دون حدوث حرائق للغابات. [TRT عربي]

"بطائرة مُسيَّرة".. مصادر استخباراتية تتهم إيران باستهداف السفينة الإسرائيلية

قالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن قلقة حيال التقارير الصادرة عن الهجوم على الناقلة التي تُشغّلها إسرائيل قبالة عُمان، مؤكدة أنها تراقب الوضع من كثب. [TRT عربي]

من جانبه رجح مسؤول أمريكي أن الهجوم على الناقلة التي تُشغّلها إسرائيل وقع بواسطة "طائرة مُسيّرة"، ما يزيد من احتمال "أن تكون حكومة أو مليشيا" وراء الهجوم، وفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية. [TRT عربي]

وحمّل مسؤول كبير لم يكشف عن اسمه، في تصريحات أدلى بها للقناة 13 الإسرائيلية، إيران الهجوم "القاتل" الذي استهدف الناقلة ميرسر ستريت. [TRT عربي]