قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة إن جنود بلاده موجودون في قبرص بوصفهم تابعين لجيش دولة ضامنة في الجزيرة.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل استقبال أقيم بالعاصمة أنقرة بمناسبة الأول من أغسطس/آب يوم المقاومة الاجتماعية وعيد القوات المسلحة لجمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف أقار أن من الخطأ للغاية تفسير وجود الجنود الأتراك في الجزيرة بطرق مختلفة لا تعكس الحقائق.

وأشار إلى أن ملف قبرص قضية قومية بالنسبة إلى أنقرة وأن الجيش التركي موجود في المنطقة جيش دولة ضامنة في إطار الاتفاقات القائمة وسيستمر بذلك.

ودعا أقار الجانبين اليوناني والرومي القبرصي للتخلي عن إخراج الوجود التركي في الجزيرة عن سياقه، وعدم جعل شرعية ذلك محل جدل عبر تفسيرات مختلفة.

وأعرب عن تطلع بلاده إلى التزام الجانبين اليوناني والرومي للاتفاقات المحددة للوضع الراهن في الجزيرة.​​​​​​​

ومنذ 1974 تعاني جزيرة قبرص الانقسام بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطرَي الجزيرة.