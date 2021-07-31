سياسة
2 دقيقة قراءة
تحذير أممي من ارتفاع معدل الجوع في 23 دولة بينها 4 عربية.. ما الأسباب؟
توقع التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، أن "تؤدي النزاعات والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وأزمة المناخ إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في 23 نقطة ساخنة للجوع خلال الأشهر الأربعة المقبلة".
تحذير أممي من ارتفاع معدل الجوع في 23 دولة بينها 4 عربية.. ما الأسباب؟
"العائلات التي تعتمد على المساعدات الإنسانية تمسك بخيط للبقاء على قيد الحياة"
31 يوليو 2021

حذر تقرير أممي الجمعة من ارتفاع معدل الجوع في 23 دولة، بينها 4 عربية هي لبنان وسوريا واليمن والصومال، جراء الصراعات وجائحة كورونا وتغير المناخ.

وتوقع التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو" أن "تؤدي النزاعات والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وأزمة المناخ إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في 23 نقطة ساخنة للجوع خلال الأشهر الأربعة المقبلة".

ونقل التقرير عن المدير العام للمنظمة شو دونيو قوله إن "الغالبية العظمى من الذين هم على حافة الهاوية من المزارعين، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدتهم على استئناف إنتاج الغذاء بأنفسهم".

وأوضح أن ذلك "حتى تتمكن العائلات من العودة إلى الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد فقط على المساعدات للبقاء على قيد الحياة".

وأكد أن "تحقيق ذلك صعب من دون التمويل الكافي، لأنه من غير هذا الدعم، ستستمر الاحتياجات الإنسانية في الارتفاع".

من جانبه حذر ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، من أن "العائلات التي تعتمد على المساعدات الإنسانية تمسك بخيط للبقاء على قيد الحياة، وعندما لا تتمكن الوكالات من الوصول إليها يُقطع هذا الخيط وتكون العواقب كارثية"، حسب التقرير ذاته.

ومن الدول التي تواجه عراقيل منع وصول المساعدات الإنسانية إليها: أفغانستان وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى ومالي ونيجيريا وجنوب السودان، وفق المصدر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us