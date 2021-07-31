أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة موافقتها على بيع 18 طائرة هليكوبتر للنقل الثقيل من طراز "سي.إتش-53 كيه" لإسرائيل، بموجب صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "الصفقة تشمل محركات وأجهزة ملاحة وعتاداً ومعدات دعم وقطع غيار ودعماً فنياً، وأن المتعاقدين الرئيسيين في الصفقة هما شركتا لوكهيد مارتن وجنرال إليكتريك".

وتابعت: "الولايات المتحدة ملتزمة أمن إسرائيل ومن المهم للمصالح القومية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير جاهزيتها القوية واستمرار قدرتها في الدفاع عن النفس".

وعلى الرغم من موافقة الخارجية الأمريكية فإن الإعلان لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات بهذا الشأن.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية في مايو/أيار الماضي أن البيت الأبيض وافق على تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر عالية الدقة بمبلغ قدره 735 مليون دولار.

وآنذاك ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على الرغم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على بيع أسلحة أمريكية دقيقة لإسرائيل بملايين الدولارات".

ووفقاً للمصادر ذاتها أُخطِر الكونغرس رسمياً بالصفقة في الخامس من مايو/أيار الماضي.