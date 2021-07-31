عرض الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق قصره القديم في منطقة "بيل إير" بمدينة لوس أنجلس الأمريكية للبيع مقابل 28 مليون دولار، حسب صحيفة نيويورك بوست.

وتؤكد السجلات أن إبراهيم وهو الأخ الأكبر لأسامة يمتلك القصر منذ عام 1983، وهو مبني منذ عام 1931، حسب المصدر ذاته.

اشترى إبراهيم القصر المصمم على طراز المعماري للبحر المتوسط مقابل 1.65 مليون دولار في ذلك الوقت -ما يقرب من 5.5 مليون دولار- بعد حساب 38 عاماً من التضخم.

لكن حسب صحيفة نيويورك بوست لم يُسكن المنزل منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2011.

ولم يكن المالك هنا منذ أكثر من 20 عاماً، لكن على الرغم من حالته المهجورة فإن سعر العقار يعتمد على "قيمة الأرض فقط" والموقع.

ووفقاً لإعلان البيع فإن القصر المصنف سكناً عائلياً مكون من طابقين ويمتد على مساحة لا تقل عن 660 متراً مربعاً، ويضم بين جدرانه 7 غرف للنوم و5 حمامات.

ووفقاً لما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" فإن المنزل كان خلال فترة الستينيات من القرن الماضي مملوكاً للمنتج الهوليوودي آرثر فريد قبل أن يشتريه بن لادن.

الصور الداخلية للعقار نادرة بسبب حالته المتدهورة، لكن يبدو أن العديد من أشجار النخيل لا تزال على قيد الحياة، ويبدو حمام السباحة والمنتجع الصحي في حالة جيدة.