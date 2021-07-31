سياسة
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بعد تضرُّرها من الحرائق.. أردوغان يعلن عن "مناطق منكوبة" في 5 ولايات تركية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد جراح الشعب وتعويض خسائره, وأعرب عن تمنياته السلامة لجميع المواطنين وفي مقدمتهم المقيمين في المناطق المنكوبة.
بعد تضرُّرها من الحرائق.. أردوغان يعلن عن "مناطق منكوبة" في 5 ولايات تركية
المناطق في الولايات المنكوبة هي أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة وعثمانية / AA
31 يوليو 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت عدة مناطق متضررة في 5 ولايات "مناطق منكوبة" جراء الحرائق.

وحسب تغريدة نشرها على حسابه في تويتر فإن هذه المناطق تتبع ولايات أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة وعثمانية.

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد جراح الشعب وتعويض خسائره.

وأعرب الرئيس التركي عن تمنياته بالسلامة لجميع المواطنين وفي مقدمتهم المقيمون في المناطق المنكوبة.

وتمنى الرحمة من الله للذين فقدوا حياتهم جراء الحرائق، والشفاء العاجل للمصابين.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، بينها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين.

وحتى مساء الجمعة أسفرت تلك الحرائق عن مصرع 4 أشخاص وإصابة العشرات بجروح، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

وكان الرئيس التركي أعلن الجمعة السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال أردوغان في تصريحات من إسطنبول: "اندلع 71 حريقاً في الغابات بين 28 و30 يوليو/تموز جرت السيطرة على 57 والجهود مستمرة للسيطرة على الباقي".

وأشار إلى أن 45 مروحية تشارك في عمليات الإطفاء، مؤكداً أن التحقيقات جارية بشكل مكثف للكشف عن ملابسات حرائق الغابات وعما إذا كانت مفتعلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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