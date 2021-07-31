سياسة
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قد يكون الأكبر من نوعه.. الكشف عن مختبر ضخم للمخدرات الصناعية بهولندا
اكتشفت السلطات الهولندية ما يمكن أن يكون أكبر مختبر للمخدرات الصناعية كان يستهدف تصنيع أكثر من 100 كيلوغرام من المخدرات باليوم الواحد في هذا المختبر بقيمة توازي مليون يورو في السوق. ما القصة؟
قد يكون الأكبر من نوعه.. الكشف عن مختبر ضخم للمخدرات الصناعية بهولندا
تسنى الكشف عن هذا المختبر المقام في مرآبين محاذيين بمنطقة ريفية جنوب شرق البلد بفضل معلومات من "رسائل دردشة مشفرة" - صورة تعبيرية / AP
31 يوليو 2021

كُشف النقاب عما يمكن أن يكون أكبر مختبر للمخدرات الصناعية في هولندا جنوب شرق البلد، وفق ما أعلنت الشرطة الهولندية.

وكان من الممكن تصنيع أكثر من 100 كيلوغرام من المخدرات في اليوم الواحد في هذا المختبر بقيمة توازي مليون يورو في السوق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الهولندية نقلاً عن الوحدة التي تولّت تفكيك هذه المنشأة.

وجاء في بيان الشرطة أنه "حسب الخدمة الوطنية لتفكيك منشآت كهذه قد يكون هذا أكبر موقع إنتاج للمخدرات الصناعية في هولندا وأكثرها تطوراً".

وأوضحت قوى الأمن أنه تسنى الكشف عن هذا المختبر المقام في مرآبين محاذيين بمنطقة ريفية جنوب شرقي البلد بفضل معلومات متأتية من "رسائل دردشة مشفرة".

ووُقِّف رجل بولندي الجنسية في الثانية والستين من العمر، حسب الشرطة التي لا تستبعد توقيف المزيد من الأشخاص.

ومن المتوقع أن تستمر عملية التفكيك "حتى الأحد" نظراً إلى حجم المنشأة، حسب ما أفادت الشرطة التي فتحت تحقيقاً بهذا الصدد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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