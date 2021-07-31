سياسة
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قد يوفر تغطية للشبكات على الطائرات.. إطلاق أول قمر اصطناعي "مرن" بالعالم
أُطلق أول قمر اصطناعي تجاري "مرن" يحمل اسم "يوتلسات كوانتوم" من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية، ويمكن إعادة برمجته في المدار، ويمكن أن تتيح مرونة الاستخدام توفير تغطية للشبكات المحمولة على الطائرات أو السفن، وفي حالات مثل الكوارث الطبيعية.
قد يوفر تغطية للشبكات على الطائرات.. إطلاق أول قمر اصطناعي "مرن" بالعالم
"يوتلسات كوانتوم" هو أول قمر اصطناعي تجاري يوصف بأنه "مرن" في العالم / AFP
31 يوليو 2021

حقق صاروخ "آريان 5" سابقة عالمية الجمعة من خلال إطلاق القمر الاصطناعي "يوتلسات كوانتوم" من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية، وهو أول قمر اصطناعي تجاري "مرن" يمكن إعادة برمجته في المدار.

وانطلق أول صاروخ "أريان 5" لهذا العام مع بدء نافذة الإطلاق عند الساعة السادسة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (21,00 ت غ)، مع وجود قمرين اصطناعيين على متنها لحساب مشغلي الأقمار الاصطناعية "إمبراتل"، الأكبر في البرازيل وأمريكا اللاتينية، و"يوتلسات"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في القطاع.

وبعد ما يقرب من نصف ساعة وُضع القمران الاصطناعيان في المدار بفارق أربع دقائق تقريباً.

و"يوتلسات كوانتوم" هو أول قمر اصطناعي تجاري يوصف بأنه "مرن" في العالم.

وسيسمح لعملاء "يوتلسات" بإعادة ضبط القمر الاصطناعي في الوقت الفعلي، من قوّته إلى طيفه مروراً بتردده.

أما القمر الاصطناعي الآخر للاتصالات الذي أُطلق فهو "ستار وان دي 2"، الذي يبلغ وزنه ستة أطنان، وهو الأكبر الذي طلبته شركة "إمبراتل" على الإطلاق.

ولدى الشركة الأوروبية المشغلة توقعات كبيرة من هذه التكنولوجيا الجديدة التي تُقدَّم على أنها الأولى من نوعها في العالم.

وسيكون ممكناً تحديد معايير كل حزمة من حزم "كوانتوم" الثماني، سواء على صعيد منطقة التغطية أو الطاقة أو التردد، "في بضع دقائق"، عبر برنامج يجري توفيره للعميل حسب "يوتلسات".

وستتيح مرونة الاستخدام هذه، على سبيل المثال، توفير تغطية للشبكات المحمولة على الطائرات أو السفن أو الخدمات الحكومية، على سبيل المثال في حالة الكوارث الطبيعية أو الأحداث الموضعية. كما يمهد الطريق لإنتاج أقرب لسلسلة الأقمار الاصطناعية التي تعتبر حتى الآن قطعاً فريدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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