سياسة
2 دقيقة قراءة
اتهمتها بـ"التضليل والتلاعب".. الجزائر تسحب ترخيص قناة "العربية" السعودية
أعلنت السلطات الجزائرية سحب اعتماد قناة "العربية" السعودية "لعدم احترامها قواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب"، وفق بيان مقتضب لوزارة الاتصال (الإعلام) الجزائرية.
اتهمتها بـ"التضليل والتلاعب".. الجزائر تسحب ترخيص قناة "العربية" السعودية
وزارة الاتصال الجزائرية قالت إن قناة العربية السعودية لم تحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها / Others
31 يوليو 2021

أعلنت السلطات الجزائرية السبت سحب اعتماد قناة "العربية" السعودية، إثر اتهامها بـ"التضليل والتلاعب".

ووفق بيان مقتضب لوزارة الاتصال (الإعلام) الجزائرية "تقرر سحب اعتماد قناة العربية الإخبارية لعدم احترامها قواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب".

ولم يذكر البيان أسباب القرار أو الوقائع التي أدت إلى اتخاذه، فيما لم تصدر الفضائية السعودية تعقيباً بشأنه حتى الساعة 12:40 ت.غ.

وفي يونيو/حزيران الماضي سحبت السلطات الجزائرية اعتماد فضائية "فرانس 24" الحكومية الفرنسية بالبلاد، بسبب ما وصفته بـ"العداء الجلي" لبلادها.

وعزت وزارة الإعلام الجزائرية في بيان أسباب سحب اعتماد الفضائية الفرنسية آنذاك إلى "انحيازها في تغطية مسيرات للحراك الشعبي واستعمال صور أرشيفية لتضخيم حجم المتظاهرين".

وتواجه الجزائر انتقادات من منظمات دولية أبرزها مراسلون بلاد حدود، بشأن تقييد الحريات الإعلامية، فيما تقول السلطات إن الحرية متوفرة لجميع وسائل الإعلام شريطة التزام الموضوعية وأخلاقيات المهنة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us