أعلن السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر السبت، أن بلاده ترحّب بأي جهد دبلوماسي يفضي إلى إعادة العلاقات "الطبيعية" مع إيران.

جاء ذلك خلال لقاء الدبلوماسي الأمريكي، مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في العاصمة بغداد، وفق بيان للمستشارية.

وبحث اللقاء "مخرجات زيارة رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي) واشنطن، فضلاً عن الوضع السياسي والأمني وأمن الانتخابات المقبلة (مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل)".

والاثنين الماضي التقى الكاظمي الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، حيث أعلنا آنذاك اتفاقاً يقضي بسحب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.

وقال تولر: "أُبلِغَ الجنرال بول كالفرت، قائد التحالف الدولي ضد داعش، بمتابعة مخرجات الاتفاق الفني الخاص بإنهاء وجود أي قوة قتالية بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وأضاف: "كذلك الاستمرار بتقديم المساعدة والدعم للعراق في محاربة داعش"، حسب المصدر ذاته.

كما أفاد المسؤول الأمريكي بأن بلاده ترحّب بأي جهد دبلوماسي يُفضي إلى إعادة العلاقة الطبيعية مع إيران"، مشيراً إلى عدم رغبة واشنطن في التصعيد مع طهران، خصوصاً في العراق.

ويتبنى العراق سياسية تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة، خصوصاً بين واشنطن وطهران، بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية قرب بغداد مطلع عام 2020.