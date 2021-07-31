توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، كل من يثبت تورطه في الحرائق المندلعة في تركيا منذ أيام، بعقاب شديد.

وقال الرئيس التركي خلال كلمة ألقاها عقب تفقُّده المناطق المنكوبة إن 3 مواطنين فقدوا حياتهم جراء حرائق المنطقة (أنطاليا)، فيما أصيب 334 آخرون جميعهم تقريباً غادروا المراكز الطبية.

وأشار إلى أن "الطائرات المسيَّرة وفّرت لنا فرصاً كبيرة للكشف السريع عن الحرائق والسيطرة عليها قبل أن تتسع".

وأعلن الرئيس التركي تخصيص 50 مليون ليرة (نحو 6 ملايين دولار) لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة جراء الحرائق، مؤكداً أنه "ستُبنَى المنازل في المنطقة المنكوبة وفقاً للهندسة المعمارية المحلية، في غضون عام".

ولفت أردوغات إلى أن المادة 169 من الدستور التركي تمنع استخدام المناطق المحترقة لأغراض أخرى، وسيُعاد تشجيرها، مشيراً إلى أن تقييمات المنظمات الدولية تضع تركيا في المركز الأول بين الدول التي تتصدى للحرائق بأسرع طرق التدخل وأكثرها فاعلية وأقلها تعرضاً للضرر.

وتفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جواً في طائرة مروحية، المناطق المتضررة من حرائق الغابات في قضاء مانافغات، التابع لولاية أنطاليا (جنوب غرب).

ورافق أردوغان في الجولة وزيرُ الزراعة والغابات بكر باكدميرلي، الذي أطلعه على معلومات حول الحريق.

ومن المتوقع أن يتوجه أردوغان إلى قضاء مرمريس بولاية موغلا (غرب) أيضاً.

وألغى الرئيس التركي سلسلة من البرامج التي كان من المقرر أن يشارك فيها بولاية قهرمان مرعش (جنوب).

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، هي أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، التي اعتبرها الرئيس أردوغان "مناطق منكوبة".

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء هذه الحرائق إلى 6، إذ سُجّل حتى مساء الجمعة مصرع 4 أشخاص، وإصابة عشرات بجروح، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

وعلى صعيد جهود الإطفاء أعلنت وزارة الطوارئ الروسية السبت، أنها سترسل طائرات ومروحيات إلى تركيا لمساعدتها على إخماد حرائق الغابات التي تشهدها منذ أيام.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سترسل 11 مركبة جوية بناءً على طلب الجانب التركي، لتقديم الدعم في إطفاء الحرائق المندلعة في الغابات القريبة من المناطق السكنية والسياحية.

وأضافت أن الطائرات المذكورة تتبع وزارتي الدفاع والطوارئ الروسيتين.

والسبت بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، هاتفياً، حرائق الغابات في تركيا.

وأعلن بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن روسيا ستخصص 5 طائرات من طراز "إليوشين-76" بخزانات تتسع لـ40 طناً من المياه، و3 مروحيات إطفاء إضافية، لمساعدة تركيا على إخماد الحرائق.