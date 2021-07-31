طالبت مجموعة من أبرز منظمات الصحة والمال والتجارة في العالم السبت، الشركات المصنّعة للقاحات كورونا بمنح أولوية للجرعات المخصصة للدول الأفقر، لسد "النقص الحادّ والمقلق".

وأفاد رؤساء منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان مشترك، بأن على الدول التي حققت تقدّماً حتى الآن في التطعيم ضد الوباء تقديم جرعات سريعاً للدول ذات الإمكانيات الأقلّ.

وقالوا: "نشدّد على مدى إلحاح مسألة توفير الوصول إلى لقاحات كوفيد والفحوص والعلاجات للأشخاص في دول العالم النامية".

وتابعوا: "في مجال التطعيم، يُعَدّ النقص الحادّ والمقلق في إمدادات الجرعات معوقاً أساسياً للدول ذات الدخل المنخفض، والمنخفض إلى المتوسط، خصوصاً بالنسبة إلى باقي عام 2021".

وأضافوا: "ندعو الدول التي تحظى ببرامج تطعيم متقدّمة ضد كوفيد-19 إلى أن تمنح في أقرب وقت أكبر قدر ممكن من جرعات اللقاحات التي أُبرمت عقود بشأنها... لكوفاكس وصندوق حيازة اللقاحات الإفريقي والدول ذات الدخل المنخفض والمنخفض إلى المتوسط".

وتهدف "كوفاكس" إلى توفير لقاحات من جهات متبرعة للدول الأفقر.

وأشار رؤساء المنظمات إلى تأخر إيصال اللقاحات إلى الدول الأفقر إذ لم يصل إلا أقل من 5% من جرعات اللقاحات التي المشتراة.

وقالوا: "نحضّ مصنّعي لقاحات كوفيد على مضاعفة جهودهم لزيادة إنتاج اللقاحات، خصوصاً لهذه الدول، وضمان منح أولوية لتوفير الجرعات لكوفاكس والدول ذات الدخل المنخفض والمنخفض إلى المتوسط، وعلى الترويج للجرعات المعززة وغير ذلك من الأنشطة".

ودعوا الحكومات إلى خفض أو إزالة الحواجز أمام تصدير اللقاحات وجميع الموادّ المرتبطة بإنتاجها، متحدثين عن حاجة ملحَّة إلى التعامل مع أي عراقيل تطرأ على سلاسل الإمداد.

وأسست الوكالات الدولية الأربع فريق عمل مشتركاً بشأن لقاحات كوفيد والعلاجات والتشخيص للدول النامية بهدف تحديد وحلّ العقبات في الإنتاج.

وعقد فريق العمل أول اجتماع له في 30 يونيو/حزيران.

وأُعطِيَ أكثر من أربعة مليارات جرعة من لقاحات كوفيد حول العالم، وفق تعداد وكالة الأنباء الفرنسية.

ووفق تصنيف البنك الدولي، أُعطيَت 98,2 جرعة لكل 100 شخص في الدول عالية الدخل، مقارنة بـ1,6 لكل 100 شخص في الدول الـ29 الأقلّ دخلاً.