قالت وزارة الخارجية المصرية السبت، إن بلادها تتابع بأسى اندلاع حرائق الغابات في تركيا، مؤكدة تضامنها في مواجهة تداعيات الكارثة.

وفي بيان لها أفادت الوزارة بأن "مصر تابعت بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن اندلاع حرائق الغابات في عدد من المناطق المختلفة في تركيا".

وأضافت: "تتقدم مصر في هذا الإطار بخالص التعازي لأسر الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت "تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية".

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، من بينها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، التي اعتبرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء هذه الحرائق إلى 6، وأصيب عشرات بجروح، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.