قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت، تظاهرة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، حسب شهود عيان.

وأفاد شهود عيان للأناضول عبر اتصال هاتفي، بأن "قوات الاحتلال قمعت عشرات المتضامنين ورشتهم بالمياه العادمة بهدف تفريقهم".

ومنعت قوات الاحتلال الصحفيين من تغطية التظاهرة التضامنية.

كما أغلقت القوات الحي ومنعت غير سكانه من دخوله.

ومنذ قرابة 3 أشهر تمنع قوات الاحتلال المتضامنين من مساندة سكان الحي المهددين بالتهجير لصالح المستوطنين، كما تعرقل عمل المسعفين والصحفيين.

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإجلاء من المنازل التي تقيم فيها منذ عام 1956.

وتدّعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه السكان.