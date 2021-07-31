أطلق مسؤولو الصحة في عديد من دول العالم تحذيراً بشأن تأثير متحور دلتا على النساء الحوامل، إذ أصدر عديد من كبار مسؤولي الصحة في بريطانيا بياناً مشتركاً الجمعة، يحثون فيه النساء الحوامل على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشار المسؤولون إلى بيانات جديدة تكشف أن 98% من الأمهات الحوامل في بريطانيا اللاتي أدخلن المستشفيات وهن مصابات بـكوفيد-19، منذ مايو الماضي، لم يتلقين اللقاح المضاد للفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية أفادت سابقاً بأن النساء الحوامل المصابات يواجهن خطراً متزايداً من تطوير عدوى كورونا أكثر حدة، مقارنة بالنساء غير الحوامل من نفس السن، وأن إحدى تلك المخاوف تكمن في زيادة نسبة الخطورة مع عدوى متغير دلتا الأشد فتكاً، مقارنة بالمتغيرات السابقة.

كما أظهرت بيانات جمعها نظام مراقبة التوليد في بريطانيا (UKOSS)، أن زيادة عدد النساء الحوامل اللاتي يدخلن إلى المشافي سببه سلالة دلتا.

ووفق دراسة أُجرِيَت على أكثر من 2000 امرأة حامل في 43 مؤسسة طبية في 18 دولة، ونُشرت في أبريل/نيسان في مجلة جاما الشهرية لطب الأطفال JAMA Pediatrics، ظهر أن الأطفال المولودين لأمهات مصابات بفيروس كورونا، كانوا أكثر عرضة إلى حد ما لخطر الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

هل اللقاح آمن للحوامل؟

أظهرت الدراسات أنه لا مخاوف محددة تتعلق بالسلامة للحوامل أو أطفالهن عند أخذ اللقاحات المضادة لكورونا.

والجمعة قال جيل والتون، الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للقابلات في بريطانيا، في بيان: "طُعّمت مئات الآلاف من النساء الحوامل في جميع أنحاء العالم بشكل آمن وفعال لحماية أنفسهن من كوفيد، والحد بشكل كبير من خطر تعرُّضهن لمرض خطير أو أذى لأطفالهن".