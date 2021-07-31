عززت الصين إجراءاتها في مكافحة فيروس كورونا بعد أشهُر من الإعلان عن عودة انتشار المرض في أماكن متفرقة في البلاد.

وانتشرت سلالة دلتا الأكثر فتكاً من الفيروس في العاصمة بكين ومقاطعات أخرى، الأمر الذي أدَّى إلى إعادة فرض قيود على عديد من الأفراد والمناطق وإعادة إجراء الفحوصات الجماعية.

ورُبت أكثر من 200 إصابة بسلالة دلتا على مستوى البلاد بمقاطعة جيانغسو الشرقية.

كما تُجري الصين حالياً فحوصات جماعية لأكثر من تسعة ملايين شخص في نانجينغ.

ويمثّل تفشي المرض من جديد من الناحية الجغرافية، التفشي الأكبر منذ عدة أشهُر.

وقالت السلطات إن الحالات الجديدة التي أُبلغَ عنها السبت في مقاطعة فوجيان ومدينة تشونغتشينغ شملت مريضاً زار مدينة شيان السياحية بمقاطعة شنشي، وطاقم شحن دولياً في شركة طيران شيامن عاد مؤخراً من الخارج.

وأمرت السلطات في مناطق ببلدية تشونغتشينغ بإجراء فحوصات جماعية طارئة في وقت متأخر الجمعة للأشخاص الذين زاروا أماكن مرتبطة بالحالات المؤكدة.