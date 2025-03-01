وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان أمس الجمعة، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل، بنحو 3 مليارات دولار.

وجرى إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة، بعد ظهر أمس الجمعة، على أساس طارئ.

وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفاً و529 قنبلة لـ"الأغراض العامة" وزنها نحو ألف كيلوغرام، إضافة إلى 4 آلاف قنبلة "خارقة للتحصينات" بنفس الوزن من إنتاج شركة "جنرال ديناميكس".

وقال "البنتاغون" إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، مشيراً إلى أنه "يوجد احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأمريكي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.

وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلوغرام، للمساعدة في توجيه القنابل "غير الموجهة". وكان من المتوقع أن يجري تسليم هذه الحزمة في عام 2028.

ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة "كاتربيلر" قيمتها 295 مليون دولار.

من جهتها، شددت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان على أن هذه الصفقة "ستحسن قدرة إسرائيل على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية، وستعزز الدفاع عن أراضيها وستكون بمثابة أداة ردع"، على حدّ تعبيرها.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، تعلن فيها الإدارة الأمريكية "حالة طوارئ" للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل. ففي بداية فبراير/شباط المنصرم، وافقت إدارة ترمب على بيع قنابل وذخائر وصواريخ بقيمة إجمالية قدرها 7.4 مليار دولار لإسرائيل. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شحنة أولى من الأسلحة الأمريكية الثقيلة سُلّمت بعد أيام قليلة.

والاثنين الماضي، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمراً صدر في عهد سلفه جو بايدن، يلزم الإبلاغَ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى الحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى ومحتجزين بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.

و بدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.