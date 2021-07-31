أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء تحقيق في مؤشرات حول صلة الإرهاب بحرائق الغابات في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له مساء السبت، أمام حشد من المواطنين في ولاية موغلا التي تتواصل فيها الحرائق، عقب جولة تفقدية بالمنطقة.

وأضاف: "في حال تأكدنا من وجود صلة للإرهاب بحرائق الغابات -وقد توصلنا إلى بعض المؤشرات- فإننا سنتابع الأمر حتى النهاية ونقوم بما يلزم".

من ناحية أخرى أشار الرئيس أردوغان إلى زيادة عدد طائرات الإطفاء عبر الدعم الوارد من دول عدة ليبلغ 16 مع الطائرات القادمة، لا سيما من روسيا، بالإضافة إلى إيران وأوكرانيا.

كما لفت إلى مشاركة 45 مروحية في إطفاء الحرائق و9 طائرات مسيَّرة تقدّم دعماً للعمليات.