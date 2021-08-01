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أردوغان: نحقق في مؤشرات على صلة الإرهاب بحرائق الغابات، وإسرائيل تقمع تظاهرة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح بالقدس

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أردوغان: نحقق في مؤشرات على صلة الإرهاب بحرائق الغابات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء تحقيق في مؤشرات حول صلة الإرهاب بحرائق الغابات في البلاد. [TRT عربي]

وأضاف: "في حال تأكدنا من وجود صلة للإرهاب بحرائق الغابات -وقد توصلنا إلى بعض المؤشرات- فإننا سنتابع الأمر حتى النهاية ونفعل ما يلزم". [TRT عربي]

من ناحية أخرى أشار الرئيس أردوغان إلى زيادة عدد طائرات الإطفاء عبر الدعم الوارد من دول عدة ليبلغ 16 مع الطائرات القادمة، لا سيما من روسيا، بالإضافة إلى إيران وأوكرانيا. [TRT عربي]

إسرائيل تقمع تظاهرة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح بالقدس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت تظاهرة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، حسب شهود عيان. [TRT عربي]

ومنعت قوات الاحتلال الصحفيين تغطية التظاهرة التضامنية، كما أغلقت القوات الحي ومنعت غير سكانه من دخوله. [TRT عربي]

ومنذ قرابة 3 أشهر تمنع قوات الاحتلال المتضامنين مساندة سكان الحي المهددين بالتهجير لصالح المستوطنين، كما تعرقل عمل المسعفين والصحفيين. [TRT عربي]