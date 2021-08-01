سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 أغسطس/آب 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 1 أغسطس/آب 2021
أشار الرئيس أردوغان إلى زيادة عدد طائرات الإطفاء عبر الدعم الوارد من دول عدة / Reuters
1 أغسطس 2021

أهم الأحداث:

أردوغان: نحقق في مؤشرات على صلة الإرهاب بحرائق الغابات، وإسرائيل تقمع تظاهرة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح بالقدس

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أردوغان: نحقق في مؤشرات على صلة الإرهاب بحرائق الغابات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء تحقيق في مؤشرات حول صلة الإرهاب بحرائق الغابات في البلاد. [TRT عربي]

وأضاف: "في حال تأكدنا من وجود صلة للإرهاب بحرائق الغابات -وقد توصلنا إلى بعض المؤشرات- فإننا سنتابع الأمر حتى النهاية ونفعل ما يلزم". [TRT عربي]

من ناحية أخرى أشار الرئيس أردوغان إلى زيادة عدد طائرات الإطفاء عبر الدعم الوارد من دول عدة ليبلغ 16 مع الطائرات القادمة، لا سيما من روسيا، بالإضافة إلى إيران وأوكرانيا. [TRT عربي]

إسرائيل تقمع تظاهرة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح بالقدس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت تظاهرة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، حسب شهود عيان. [TRT عربي]

ومنعت قوات الاحتلال الصحفيين تغطية التظاهرة التضامنية، كما أغلقت القوات الحي ومنعت غير سكانه من دخوله. [TRT عربي]

ومنذ قرابة 3 أشهر تمنع قوات الاحتلال المتضامنين مساندة سكان الحي المهددين بالتهجير لصالح المستوطنين، كما تعرقل عمل المسعفين والصحفيين. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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