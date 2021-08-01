قال علماء بريطانيون من خلال تحليل أجروه ونُشر في المجموعة الاستشارية العلمية الرسمية لحكومة المملكة المتحدة إنهم يعتقدون أن "من شبه المؤكد" ظهور متغير SARS-Cov-2 "يؤدي إلى فشل اللقاح الحالي".

وجاء التحليل في ورقة بحثية "من قبل مجموعة من الأكاديميين حول سيناريوهات التطور طويل المدى لـ SARS-CoV-2"، وجرت مناقشتها ونشرها من قبل المجموعة الاستشارية العلمية في المملكة المتحدة لحالات الطوارئ (SAGE).

وكتب العلماء أنه نظراً إلى أن القضاء على الفيروس "غير مرجح" فإن لديهم "ثقة عالية" في أن المتغيرات ستستمر في الظهور.

وكتبوا أن بعض المتغيرات التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية "تُظهر قابلية أقل للتأثر بالمناعة المكتسبة من اللقاح، على الرغم من أنه لا يبدو أن أياً منها يفلت تماماً".

لكن جرى التحذير من أن هذه المتغيرات ظهرت "قبل أن ينتشر التطعيم على نطاق واسع"، وأنه "مع زيادة انتشار اللقاحات ستزداد ميزة الانتقال التي يكتسبها فيروس يمكنه التهرب من المناعة المكتسبة من اللقاح"، وهي مشكلة حذرت منها SAGE سابقاً.

وكتب علماء SAGE أن "الجمع بين الانتشار العالي والمستويات العالية من التطعيم يخلق الظروف التي من المرجح أن يظهر فيها متغير الهروب المناعي".

وأضاف العلماء أن "احتمال حدوث هذا غير معروف، لكن مثل هذا المتغير من شأنه أن يمثل خطراً كبيراً في كل من المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي".

ويوصي العلماء بأن تستمر السلطات في الحد من انتقال الفيروس قدر الإمكان لتقليل فرصة وجود متغير جديد مقاوم للقاحات. بجانب تركيز الأبحاث على اللقاحات الجديدة التي لا تمنع دخول المستشفى والأمراض فحسب، بل أيضاً "تحفز مستويات عالية ودائمة من المناعة المخاطية".