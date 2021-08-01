سياسة
2 دقيقة قراءة
علماء بريطانيون: احتمالية ظهور متغير لكورونا يؤدي إلى فشل اللقاح الحالي
حذر علماء بريطانيون في تحليل أجري ونشر في المجموعة الاستشارية العلمية الرسمية لحكومة المملكة المتحدة من احتمالية ظهور أحد متغيرات SARS-Cov-2 الذي سيتغلب على اللقاحات الحالية، وقالوا إنه "من شبه المؤكد" ظهور متغير يؤدي إلى فشل اللقاح الحالي.
علماء بريطانيون: احتمالية ظهور متغير لكورونا يؤدي إلى فشل اللقاح الحالي
العلماء قالوا إن لديهم "ثقة عالية" في أن المتغيرات ستستمر في الظهور نظراً إلى أن القضاء على الفيروس "غير مرجح"  / Reuters
1 أغسطس 2021

قال علماء بريطانيون من خلال تحليل أجروه ونُشر في المجموعة الاستشارية العلمية الرسمية لحكومة المملكة المتحدة إنهم يعتقدون أن "من شبه المؤكد" ظهور متغير SARS-Cov-2 "يؤدي إلى فشل اللقاح الحالي".

وجاء التحليل في ورقة بحثية "من قبل مجموعة من الأكاديميين حول سيناريوهات التطور طويل المدى لـ SARS-CoV-2"، وجرت مناقشتها ونشرها من قبل المجموعة الاستشارية العلمية في المملكة المتحدة لحالات الطوارئ (SAGE).

وكتب العلماء أنه نظراً إلى أن القضاء على الفيروس "غير مرجح" فإن لديهم "ثقة عالية" في أن المتغيرات ستستمر في الظهور.

وكتبوا أن بعض المتغيرات التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية "تُظهر قابلية أقل للتأثر بالمناعة المكتسبة من اللقاح، على الرغم من أنه لا يبدو أن أياً منها يفلت تماماً".

لكن جرى التحذير من أن هذه المتغيرات ظهرت "قبل أن ينتشر التطعيم على نطاق واسع"، وأنه "مع زيادة انتشار اللقاحات ستزداد ميزة الانتقال التي يكتسبها فيروس يمكنه التهرب من المناعة المكتسبة من اللقاح"، وهي مشكلة حذرت منها SAGE سابقاً.

وكتب علماء SAGE أن "الجمع بين الانتشار العالي والمستويات العالية من التطعيم يخلق الظروف التي من المرجح أن يظهر فيها متغير الهروب المناعي".

وأضاف العلماء أن "احتمال حدوث هذا غير معروف، لكن مثل هذا المتغير من شأنه أن يمثل خطراً كبيراً في كل من المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي".

ويوصي العلماء بأن تستمر السلطات في الحد من انتقال الفيروس قدر الإمكان لتقليل فرصة وجود متغير جديد مقاوم للقاحات. بجانب تركيز الأبحاث على اللقاحات الجديدة التي لا تمنع دخول المستشفى والأمراض فحسب، بل أيضاً "تحفز مستويات عالية ودائمة من المناعة المخاطية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us