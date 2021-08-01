سياسة
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أرمينيا تواصل خروقاتها وتستهدف مواقع أذربيجانية في ناختشيفان
تواصل القوات الأرمينية الخروقات عبر استهداف مواقع أذربيجانية، إذ استهدفت وحدات تابعة للجيش الأرميني مواقع للقوات الأذربيجانية في جمهورية ناختشيفان ذاتية الحكم، فجر الأحد.
أرمينيا تواصل خروقاتها وتستهدف مواقع أذربيجانية في ناختشيفان
جمهورية ناختشيفان / AA Archive
1 أغسطس 2021

استهدفت وحدات تابعة للجيش الأرميني مواقع للقوات الأذربيجانية في جمهورية ناختشيفان ذاتية الحكم فجر الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن مواقعها بمنطقة حيدر أباد في ناختشيفان استهدفت من قبل وحدات أرمينية متمركزة قرب قرية أرازديان.

وأوضحت أن النيران الأرمينية لم تسفر عن سقوط خسائر بين الجنود الأذربيجانيين.

ولفتت إلى أن الجيش الأذربيجاني ردّ بالمقابل على هجوم نظيره الأرميني.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ" عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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