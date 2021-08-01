أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باك دميرلي، الأحد، السيطرة على 107 حرائق من أصل 112 اندلعت في غابات متفرقة بالبلاد.

وأشار باك دميرلي، عبر تويتر، إلى اندلاع 112 حريقاً في مناطق متفرقة من تركيا بين 28 يوليو/تموز و1 أغسطس/آب 2021.

وقال إن 107 حرائق تمت السيطرة عليها، ولا تزال العمليات مستمرة دون انقطاع للسيطرة على الحرائق الـ5 الأخرى.

ونشر الوزير صورة تتضمن أسماء المناطق، وتظهر استمرار 5 حرائق في ولايتي أنطاليا (2) وموغلا (3).

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، السبت، عدة مناطق متضررة في 5 ولايات "مناطق منكوبة" جراء الحرائق.

وحسب تغريدة نشرها على حسابه في تويتر فإن هذه المناطق تتبع ولايات أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة وعثمانية.

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد جراح الشعب وتعويض خسائره.