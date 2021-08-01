سياسة
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بايدن يطالب سعيّد بالعودة السريعة للمسار الديمقراطي في تونس
قال البيت الأبيض في بيان، السبت، إن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، تحدث مع الرئيس التونسي، قيس سعيّد، وأكد له دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي للديمقراطية في تونس، وأشار إلى أن بايدن طالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي بعد قرارات الرئيس التونسي.
بايدن يطالب سعيّد بالعودة السريعة للمسار الديمقراطي في تونس
البيت الأبيض قال إن اتصالا مع الرئيس سعيّد ركز على ضرورة عودة القادة التونسيين بشكل سريع إلى المسار الديمقراطي / Reuters
1 أغسطس 2021

كشف البيت الأبيض أنّ مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، تحدّث مع الرئيس التونسي، قيس سعيّد، وأكد له دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي للشعب التونسي وللديمقراطية في تونس، وطالب بايدن بالعودة إلى المسار الديمقراطي بعد قرارات الرئيس التونسي.

ونشر البيت الأبيض بياناً جاء فيه أنّ سوليفان "أكد الدعم القوي من جانب الرئيس بايدن للشعب التونسي وللديمقراطية في تونس بناء على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بحكم القانون"، وفقاً للبيت الأبيض.

وأضاف بيان البيت الأبيض: "بهذه الروح، ركّز الاتصال على ضرورة عودة القادة التونسيين بشكل سريع إلى المسار الديمقراطي، وأكد سوليفان أن ذلك يتطلّب تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، يقودها رئيس وزراء قادر على ضمان استقرار الاقتصاد ومواجهة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة العودة إلى برلمان منتخب".

وكان سعيّد أصدر 4 قرارات في وقت سابق الأسبوع الماضي جمّد فيها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى تسلّمه السلطات التنفيذية ومنح نفسه صلاحية اختيار رئيس حكومة جديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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