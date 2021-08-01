أفاد مصدر مطلع في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأحد أن مجلس الشورى العام للحركة أعاد انتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي لدورة ثانية (2021-2025).

ووفق المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة الأناضول فإن مجلس الشورى العام للحركة اجتمع اليوم الأحد لانتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة (أعلى هيئة تنفيذية)، وذلك بعد أن انتُخب قبل أسابيع رؤساء الأقاليم الثلاثة (قطاع غزة والضفة الغربية والخارج "خارج فلسطين").

ولفت المصدر إلى أن المجلس انتخب هنية لدورة ثانية بالتوافق لعدم وجود شخصية منافسة له بعد اعتذار خالد مشعل عن خوض الانتخابات.

ويشغل مشعل حالياً رئاسة إقليم الخارج بحماس بعد انتخابه في هذا المنصب في أبريل/نيسان الماضي، بينما انتُخب صالح العاروري رئيساً لإقليم الضفة الغربية في يوليو/تموز، في حين يشغل يحيى السنوار رئاسة إقليم قطاع غزة بعد انتخابه في مارس/آذار من العام الجاري.

وبانتخاب هنية رئيساً لها تتم حماس انتخاباتها الداخلية للدورة الحالية 2021-2025 التي بدأت في 18 فبراير/شباط الماضي، في حين يتبقى انتخاب نائب رئيس المكتب السياسي في وقت لاحق.

وتُجرِي حماس انتخاباتها الداخلية كل أربع سنوات في ظروف مُحاطة بالسرية لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل إسرائيل.