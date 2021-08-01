حذّرت المخابرات البلجيكية مستخدمي هواتف ذكية تنتجها ثلاث شركات صينية، من خطر تعرُّضهم للتجسس.

ونقلت صحيفة "دي تايد" البلجيكية السبت، عن المتحدثة باسم أمن الدولة أنغريد فان دايلي، تحذير مستخدمي هواتف الشركات الصينية "Xiaomi" و"Oppo" و"OnePlus"، من إمكانية تعرُّضهم لخطر عمليات تجسس.

وأوضحت فان دايلي، أنه حتى اللحظة لم تُرصَد أي عمليات تجسس لمستخدمي الهواتف المذكورة.

وأضافت: "ننصح مستخدمي تلك الهواتف بأن يكونوا يقظين"، نظراً إلى وجود "شراكات بين الشركات المصنعة والحكومة الصينية".

وأشارت إلى وجود تحذيرات مشابهة من دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة وهولندا.

وفي أول ردّ فعل على تحذيرات بروكسل، أكّد المتحدث باسم شركة Oppo في بلجيكا دريس كلودتس، أن "الشركة كانت نشطة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتحافظ على علاقات إيجابية مع الحكومات وصناع القرار في البلدان التي توجد فيها".