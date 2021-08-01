وثقت "لجنة دعم الصحفيين" 61 انتهاكاً إسرائيلياً بحقّ الصحفيين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال يوليو/تموز الماضي.

وقالت اللجنة (غير حكومية، تُعنى بحقوق الصحفيين، مقرّها جنيف) في بيان الأحد، إنها رصدت خلال الشهر المنصرم 61 انتهاكاً إسرائيلياً بحقّ صحفيين في فلسطين.

وأضافت أن "الانتهاكات توزعت في إصابة واستهداف 22 صحفياً اعتدت عليهم قوات الاحتلال باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والرصاص الإسفنجي، وقنابل الغاز السامة، وقنابل الصوت، وغاز الفلفل، والضرب".

ولفتت إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت واحتجزت أكثر من 7 صحفيين، كما أصدرت أحكاما بحق 5 صحفيين خلال الشهر المنصرم".

ووثقت اللجنة أكثر من 20 حالة منع وعرقلة لعمل الصحفيين، وتجديد لمنع سفر صحفية، واقتحام منزل صحفي، ومصادرة معدات ومركبات وهواتف نقالة وبطاقات صحفية.

وتعرّف "لجنة دعم الصحفيين" (JSC) نفسها عبر موقعها الإلكتروني بأنها منظمة مهنية وحقوقية غير حكومية وغير ربحية، أسسها إعلاميون عام 2016 لتُدافع عن حقوق الإعلاميين والصحفيين.