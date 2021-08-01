سياسة
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لعودة مسار تونس الديمقراطي.. النهضة تعلن استعدادها لإجراء انتخابات مبكرة‎‎
قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النّهضة محمد القوماني، إن الحركة جاهزة لتقديم التنازلات الضرورية لعودة المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة.
لعودة مسار تونس الديمقراطي.. النهضة تعلن استعدادها لإجراء انتخابات مبكرة‎‎
عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة يقول إن الحركة جاهزة لتقديم التنازلات الضّرورية لعودة المسار الديمقراطي / AA
1 أغسطس 2021

أكّد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محمد القوماني، أن الحركة جاهزة لتقديم التنازلات الضرورية لعودة المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة.

وقال القوماني النائب بالبرلمان التونسي، في تصريحات لوكالة الأناضول الأحد، إن "الحركة (54 مقعدا ًمن أصل 217)، كما جاء على لسان رئيسها راشد الغنوشي، بوضوح، جاهزة لتقديم التنازلات الضرورية لعودة المسار الديمقراطي إلى وضعه الطبيعي في تونس".

وأضاف أن "من أبرز العلامات لبداية حلحلة الأزمة، تلبية ثلاثة مطالب أساسية، أولها رفع تجميد عمل البرلمان".

وتابع: "ثانيا،ً نطالب بتكليف الشخصية الوطنية التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا ترغب حركة النهضة المشاركة فيها (الحكومة المرتقبة)، على أن تكون هذه الحكومة مقتدرة وأن تُعرَض على البرلمان لتزكيتها".

وعن الطلب الثالث، قال القوماني: "الحركة منفتحة على أي حوار سياسي يُفضي إلى تسويات تتعلق بإعداد البلاد لانتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة، للنقاش حول القانون الانتخابي، والخطوات السياسية المطلوبة، وستكون حركة النهضة مرنة ومتفاعلة إيجابياً مع أي حوار وطني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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